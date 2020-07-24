АПЗ начал производить новые детали для спецтехники Общество

Фото: Елена Галкина

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина начал производить новые детали для одного из изделий спецтехники. В пресс-службе предприятия сообщили, что в цехе №50 изготовлена первая партия. Речь идет о капилляре 14-01, который используется при сборке акселерометра.

Деталь очень маленькая – длиной всего 4 мм. Нарезается она из тончайшей стеклянной трубки толщиной 0,7 мм.

"Ранее эта деталь закупалась у сторонних организаций, но при освоении акселерометра решили ее изготавливать сами. Мы пытались перенять особенности обработки у разных производителей стеклянных трубок. Но все, кто занимается стеклом, не берутся работать с такой мелочёвкой. Поэтому руководством предприятия было принято решение о разработке техпроцесса изготовления капилляров с заимствованиями от бывших поставщиков", - прокомментировал начальник отдела службы главного технолога (СГТ) Алексей Прусаков.

В цехе №65 изготовили оснастку. Техпроцесс разработали специалисты СГТ во главе с начальником группы Павлом Червяковым. Основная задача - провести резку стекла и добиться требуемой точности, чтобы при дальнейшей шлифовке на краях капилляра не образовывались сколы.

"Процесс обработки детали весьма трудоемкий. Он разбит на несколько стадий и достаточно длительный, что оправдано хорошим качеством на конечном этапе", - добавил Павел Червяков.

Отработка техпроцесса по изготовлению стеклянных капилляров идёт в цехе №50. Работа эта практически ювелирная, требует особой аккуратности от исполнителя на всех стадиях техпроцесса. Вначале необработанные заготовки закрепляются на специальной планке и покрываются смолой. После сушки они поступают на шлифовальный участок для нарезки на трубочки длиной 5 мм (с небольшим запасом). Затем эти капилляры подвергаются ультразвуковой чистке. Чистые детали снова заливаются лаком, идут на доводку, отшлифовываются в размер и снова отмываются от лака. Впоследствии капиллярные трубочки будут проходить химическую обработку в ЦЗЛ, этот процесс пока на стадии разработки.

"Пробная партия получилась хорошего качества. Теперь мы переходим на стадию изготовления данных деталей без дополнительного технологического контроля со стороны специалистов СГТ", - отметил Павел Червяков.

В планах выпуск данных капилляров порядка 300-500 в месяц.