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Бизнес

"Красное Сормово" передало ГТЛК восьмой из 11 предусмотренных контрактом сухогрузов

24 июля 2020 15:39  [50] Бизнес

Фото: Пресс-служба завода "Красное Сормово"

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) завершил швартовные и ходовые испытания и передал "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) сухогруз проекта RSD59. Об этом сообщает пресс-служба завода "Красное Сормово".

Сухогруз проекта RSD59 "Пола Агата" стал восьмым из 11 предусмотренных контрактом судов.

Серия из 11 сухогрузов строится в рамках двустороннего договора между "Заводом "Красное Сормово" и ГТЛК, который был подписан в марте 2019 года.

Соответствующий двусторонний контракт планируется реализовать до декабря 2020 года, в том числе сдать три сухогруза до конца 2019 года и восемь - не позднее 30 ноября 2020 года.

"Красное Сормово" построит сухогрузы, являясь победителем открытого конкурса ГТЛК. Он состоялся в январе 2019 года. Цена контракта составила 10,437 млрд рублей.

СПРАВКА:
Сухогруз проекта RSD59 – самоходное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".

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