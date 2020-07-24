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Происшествия

Нижегородский "Промкомплекс", уничтоживший почву нефтепродуктами, заплатит 4 млн рублей

24 июля 2020 17:20  [28] Происшествия

Фото: Росприроднадзор

Арбитражный суд Нижегородской области обязал ООО "Промкомплекс" выплатить в качестве компенсации за причиненный экологический ущерб 4,32 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, которое выступило истцом в суде.

Нарушения природоохранного законодательства выявлены в 2017 году. Тогда "Промкомплекс" осуществлял деятельность в сфере обращения с особо опасными отходами.

Специалисты Росприроднадзора в ходе проверки компании установили, что "Промкомплекс" содержал земли, где осуществлял свою деятельность, в ненадлежащем санитарном состоянии. В частности, на земле размещались отходы 1-4 классов опасности, были обнаружены разливы нефтепродуктов, что привело их попадание в почву. Все это привело к уничтожению плодородного слоя почвы на площади 4,8 тысяч кв. м.

Росприроднадзор оценил ущерб вреда почве: он превысил 4 млн рублей. Компания отказалась возместить ущерб в добровольном порядке, поэтому ведомство обратилось в арбитражный суд, который в итоге встал на сторону ведомства. Судебное разбирательство длилось около трех лет и решение по делу вынесено 23 июля 2020 года.

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