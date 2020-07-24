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Общество

Работающие пенсионеры-нижегородцы в период пандемии могут продлить больничный до 9 августа

24 июля 2020 17:37  [183] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Жители Нижегородской области, которым больше 65 лет и они продолжают трудится, могут продлить себе листок нетрудоспособности до 9 августа.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, соответствующее распоряжение подписал глава области Глеб Никитин. Таким образом он внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".

Изменения, в частности, касаются соблюдения режима самоизоляции людьми в возрасте 65 лет, имеющими работу: они вправе продлить листки нетрудоспособности с 27 июля по 9 августа 2020 года.

Такое решение касается пенсионеров, которые не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.

Напомним, что работающим пенсионерам начали оформлять больничные на время действия пандемии коронавируса с начала апреля 2020 года.

Ранее больничные оплачивались за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Больничный выдавался на основе данных, которые работодатели в электронном виде направлял в Фонд социального страхования. Дополнительных сведений пенсионерам предоставлять не потребовалось.

Расчет пособия проходит по общим правилам: при стаже более восьми лет – дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100% размере. Для расчета берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69,9 тысяч рублей.

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