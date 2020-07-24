Работающие пенсионеры-нижегородцы в период пандемии могут продлить больничный до 9 августа

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Жители Нижегородской области, которым больше 65 лет и они продолжают трудится, могут продлить себе листок нетрудоспособности до 9 августа.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, соответствующее распоряжение подписал глава области Глеб Никитин. Таким образом он внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".
Изменения, в частности, касаются соблюдения режима самоизоляции людьми в возрасте 65 лет, имеющими работу: они вправе продлить листки нетрудоспособности с 27 июля по 9 августа 2020 года.
Такое решение касается пенсионеров, которые не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.
Напомним, что работающим пенсионерам начали оформлять больничные на время действия пандемии коронавируса с начала апреля 2020 года.
Ранее больничные оплачивались за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.
Больничный выдавался на основе данных, которые работодатели в электронном виде направлял в Фонд социального страхования. Дополнительных сведений пенсионерам предоставлять не потребовалось.
Расчет пособия проходит по общим правилам: при стаже более восьми лет – дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100% размере. Для расчета берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69,9 тысяч рублей.
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