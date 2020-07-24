Карта РТРС поможет телезрителям Нижегородской области найти антенного мастера рядом с домом Общество

Карта РТРС поможет телезрителям Нижегородской области найти антенного мастера рядом с домом

Карта РТРС поможет телезрителям Нижегородской области найти антенного мастера рядом с домом. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала РТРС.

Согласно информации, теперь специализированные службы по установке и ремонту оборудования для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) могут добавлять свои контакты на картографический сервис телепередающего центра.

Отмечается, что новый функционал на портале карта.ртрс.рф призван помочь телезрителям быстро найти ближайших специалистов по монтажу наружных антенн, подключению и настройке приставок, ремонту телевизоров. Пункты обслуживания телеоборудования отображаются на карте значком "сервисный центр" в виде отвертки и гаечного ключа.

"Переход с "аналога" на "цифру" дал возможность практически всем жителям региона принимать 20 бесплатных телеканалов в высоком качестве. Однако "четкая картинка" на экранах телевизоров обеспечивается не только высокотехнологичной трансляцией, но и грамотной организацией телеприема. Как показывает анализ обращений на горячую линию РТРС, 98% проблем с "цифрой" связано именно с приемным пользовательским оборудованием – его неправильным выбором, установкой или неисправностью. В первую очередь, это касается индивидуальных наружных антенн, подбор, монтаж и обслуживание которых требуют специальных знаний и опыта", - отмечает директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

На картографическом сервисе РТРС телезрители Нижегородской области уже могут найти информацию об 11 специализированных организациях, занимающихся установкой и обслуживанием телеоборудования в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске, Городце, Выксе и прилегающих к ним районах. Контакты сервисных центров добавляют сами владельцы.

Телезрителям для поиска ближайшей специализированной службы нужно открыть карту, поставить галочку в строке "Сервисы" и найти значок "отвертка и гаечный ключ" рядом с интересующим населенным пунктом.

"Надеемся, что новый функционал картографического сервиса будет полезен как телезрителям, так и специалистам и поможет им быстрее найти друг друга", - подчеркивает Михаил Небольсин.

Функционал картографического сервиса РТРС также позволяет телезрителям определить расстояние до ближайшего объекта вещания ЦЭТВ, узнать технические параметры трансляции. Кроме того, на карте отмечаются торговые точки, реализующие телеоборудовние. Их добавление ведется по тому же принципу - самостоятельно владельцами магазинов. Если торговые точки занимаются и сервисным обслуживанием, то они могут добавить значок "отвертка и гаечный ключ" к своим данным.