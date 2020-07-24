Горячую телефонную линию организуют центры занятости населения Нижегородской области Общество

Горячую телефонную линию организуют центры занятости населения Нижегородской области

Горячую телефонную линию организуют центры занятости населения Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление по труду.

Согласно информации, с 27 июля по 16 августа специалисты по трудоустройству ответят на вопросы:

- по изменениям в организации работы службы занятости населения;

- о правилах подачи документов через портал "Работа в России";

- об увеличении максимального и минимального пособий по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным;

- о назначении максимального пособия по безработице индивидуальным предпринимателям;

- о продлении на 3 месяца периода выплаты пособия;

- о дополнительной выплате в размере 3 тыс. рублей на несовершеннолетних детей каждому безработному.

Звонки будут приниматься в рабочие дни с 8:00 до 20:00 по телефону: 8 (831) 234-07-27.

Кроме того, номера телефонов районных отделов и центров занятости населения размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.