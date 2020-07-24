Горячую телефонную линию организуют центры занятости населения Нижегородской области
Горячую телефонную линию организуют центры занятости населения Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление по труду.
Согласно информации, с 27 июля по 16 августа специалисты по трудоустройству ответят на вопросы:
- по изменениям в организации работы службы занятости населения;
- о правилах подачи документов через портал "Работа в России";
- об увеличении максимального и минимального пособий по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным;
- о назначении максимального пособия по безработице индивидуальным предпринимателям;
- о продлении на 3 месяца периода выплаты пособия;
- о дополнительной выплате в размере 3 тыс. рублей на несовершеннолетних детей каждому безработному.
Звонки будут приниматься в рабочие дни с 8:00 до 20:00 по телефону: 8 (831) 234-07-27.
Кроме того, номера телефонов районных отделов и центров занятости населения размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.
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