Сезон охоты на пернатую дичь открыли в Нижегородской области Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Сезон охоты на пернатую дичь открыли в Нижегородской области. Об этом сообщает региональный комитет Госохотнадзора.

Согласно информации, с 25 июля по 15 ноября в регионе открыт сезон охоты на пернатую дичь с подружейными собаками - легавыми, спаниелями, ретриверами и (или) ловчими птицами. В частности, разрешена добыча дупеля, бекаса, гаршнепа, травника, чибиса, улита, веретенника, камнешарки, коростеля, обыкновенного погоныша.

Отмечается, что охота на дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трёх человек, каждый из которых должен иметь при себе разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях - ещё и путевку.

При этом под запретом любительская и спортивная охота на виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области: белая куропатка, клинтух, кулики (большой кроншнеп, турухтан, мородунка, фифи, кулик-сорока, поручейник, пастушок, погоныш малый, погоныш-крошка).

Ранее сообщалось, что благодаря комплексу мер по сохранению стабильной численности объектов животного мира в регионе увеличилась популяция серой куропатки. В этом году насчитывается 68,5 тыс. особей серой куропатки, в 2019 году — 51,3 тыс.. Популяции данного вида свойственны большие колебания численности: от обилия до почти полного отсутствия птиц. Так, например в 2015 году этот показатель составлял около 20 тыс. особей.