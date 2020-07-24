"Эксперты 800" оценили новые проекты и идеи по направлениям "Просвещение" и "Городская среда" Общество

Эксперты 800 оценили новые проекты и идеи по направлениям Просвещение и Городская среда

"Эксперты 800" оценили новые проекты и идеи по направлениям "Просвещение" и "Городская среда". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на заседании 23 июля экспертной комиссии "Команды 800" пять проектов и три идеи были презентованы в формате онлайн-конференции.

Так, было предложено реализовать просветительский проект под названием "Без рамок": фрагменты 25 уникальных произведений искусства из фондов нижегородских музеев разместить их в электронном и печатном форматах в общественных местах города. По мнению авторов, это должно разжечь любопытство и пробудить желание увидеть картину или любой другой экспонат вживую. На каждом изображении разместят QR-код, который переадресует на видеоролик с рассказом о произведении искусства.

К 35-летию театра для детей с нарушением слуха "Пиано" предполагается издать художественный альбом. По словам руководителя театра Владимира Чикишева, в фотоальбом могут быть включены текстовые разделы на русском и английском языках об истории, методиках работы, особенностях инклюзивной среды и уникальном опыте театра как феномена соединения пластических, визуальных и других видов искусств. Планируется, что он выйдет тиражом 1 тыс. экземпляров, часть которого направят в городские библиотеки, другую часть – коллегам из иностранных организаций, занимающихся инклюзивными проектами.

Также на заседании презентовали проект макета исторической части Нижнего Новгорода начала XX века в бронзе. Идея была представлена ещё в прошлом году, она была поддержана и доработана автором совместно с экспертным сообществом и "Командой 800". Арт-объект предлагается установить на территории кремля. Экспертам продемонстрировали рабочий макет в масштабе 1:250. Размеры же реального памятника старому городу составят примерно 2,8x1,9 м.

В Канавинском районе местный Совет ветеранов предложил разбить "Аллею золотых юбиляров": более 50 именных деревьев на территории Мещерского озера со стендом с QR-кодом, перейдя по которому, можно будет прочитать о достижениях тех, кому посвящено дерево.

Кроме этого, эксперты рассмотрели идеи об установке экраноплана "Спасатель" на Стрелке и создании двух Аллей славы.

Отмечается, что в ближайшее время рабочая группа определит, какие выбранные экспертами проекты необходимо поддержать к 800-летию Нижнего Новгорода.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в проекте "Команда 800".

"Мы должны предоставить возможность всем, кто хочет, предложить свою идею к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Но при этом задумайтесь, что ваше предложение будет означать для города, каково будет наследие этого проекта", – заявил глава региона.

Напомним, в 2020 году поменяли правила подачи проектов в "Команду 800". Общий бюджет на текущий год составляет 25 млн рублей. Средства будут выделяться на поддержанные экспертами проекты. При этом, категории тех, кто сможет получить грант, расширены. Максимальный размер выдаваемого гранта ограничен 4 млн рублей. Срок подачи проектов до 100 тыс. рублей – до 1 марта 2021 года, а проектов свыше 100 тыс. рублей – до 1 декабря 2020 года. Что касается менее проработанных предложений горожан, то их можно предлагать до 1 марта 2021 года.