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Общество

Участок в 17,4 км на трассе Городец-Зиняки-Кантаурово ремонтируют в рамках нацпроекта

25 июля 2020 12:03  [86] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Участок в 17,4 км на трассе Городец-Зиняки-Кантаурово в Городецком районе ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Поток машин на данном участке дороги достаточно большой. Работы подрядчик выполняет параллельно", - прокомментировал руководитель Главного управления автомобильных дорог региона Леонид Самухин.

Так, согласно информации, дорожники уже закончили фрезеровать старый асфальт, укладывают выравнивающий и верхний слои покрытия. Ремонтные работы должны быть завершены до конца лета.

Отмечается, что на этот участок будет нанесена горизонтальная разметка термопластиком и краской со светоотражающими элементами. Стоимость ремонта по контракту составила 125,5 млн рублей.

В общей сложности в Городецком районе в рамках нацпроекта в 2020 году отремонтируют 36 км автомобильных дорог.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

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Теги:
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