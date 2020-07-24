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Спорт

БК "НН" расторгает контракт с Георгем Жбановым

25 июля 2020 16:22  [1] Спорт
БК НН расторгает контракт с Георгем Жбановым

БК НН расторгает контракт с Георгем Жбановым

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" расторгает контракт с Георгем Жбановым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, решение о досрочном расторжении контракта с защитником обоюдовыгодное. Карьеру спортсмен продолжит в составе другой команды.

С главным составом "чёрно-белых" баскетболист отыграл четыре сезона. В сезоне 2019-2020 в Единой Лиге ВТБ он показал статистику: 3,1 очка, 1,4 подбора, 0,4 передачи в 14 матчах. В Лиге Чемпионов - 2,1 очка, 0,5 подбора, 0,5 передачи в 12 матчах.

Напомним, Георгий Жбанов присоединился к молодёжке "нижегородцев" в сезоне 2015-2016 и уже через год подписал контракт с основным составом. В июле 2019 года был подписан новый четырёхлетний контракт.

Также напомним, что в 2017 году он получил приглашение в российскую сборную для подготовки к первенству Европы.

СПРАВКА
Георгий Игоревич Жбанов родился 10 октября 1997 года в Екатеринбурге. Рост 197 см., играет на позиции атакующего защитника.

В 2017 году участвовал в "Матче молодых звёзд".
Серебряный призёр Кубка России (2): 2017/2018, 2018/2019

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