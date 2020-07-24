"Удаленка" позволила "Сколково" увеличить число проектов за границей

Пандемия нового китайского вируса отразилось и на бизнес стратегии современного инновационного центра "Сколково". Фонд инноцентра, вместо того, чтобы свернуть работу над некоторыми разработками напротив, стал вести дела активнее в удаленном формате и всего за несколько месяцев расширит границы сотрудничества. После перевода на удаленный режим работы число зарубежных проектов организации возросло почти в 3 раза.

Как пояснил Юрий Сапрыкин, являющийся президентом фонда по развитию в рамках страны и за ее пределами, можно наблюдать такую тенденцию за счет упрощения механизма проведения совещаний. Уходит гораздо меньше времени на организацию мероприятий онлайн, чем в реальности, да и сами встречи проходят проще. Участники конференций гораздо активнее отзываются на проведение встреч в удаленном формате, таким образом все звенья одного проекта можно собрать вместе не тратя время на сборы, поездки, организацию проживания и прочее.

Впервые удаленный формат встреч в фонде испробовали в апреле. Тогда состоялась бизнес-миссия в Китае, а участие в ней приняли представители медицинской области. После чего подобный формат встреч был испробован во Франции и Германии на конференции где рассматривались разработки в сфере транспорта и энергоэффективности. Индия была выбрана для проведения конференции в онлайн режиме на тему преодоления последствий всемирной пандемии китайского вируса. Уже успела пройти встреча во Вьетнаме, которая состоялась в середине июля, а также планируется организация онлайн-конференций в Гонконге, Индонезии, Южной Корее, странах Ближнего Востока. Осень также обещает быть насыщенной, ведь в планах у фонда организовать такие же онлан-мероприятия в Японии, Тайвани, Бразилии, США и других странах.

Источник: Сколково расширил число зарубежных проектов