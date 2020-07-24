ДТП с автомобилем, протаранившим киоск, произошло в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

ДТП с автомобилем, протаранившим киоск, произошло в Нижнем Новгороде 25 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Автоавария случилась вечером на ул. Лесной городок, когда 25-летний молодой человек, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с припаркованной машиной, которая в свою очередь протаранила киоск.

В МВД отметили, что пострадавших в результате ДТП нет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что автомобиль не принадлежит водителю. Его владелицей является пассажирка машины – 45-летняя женщина.

Теперь молодому человеку грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав управления автомобилем на срок от полутора до двух лет, хозяйку автомобиля также могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за передачу управления машиной лицу в состоянии опьянения и лишить прав на срок до двух лет.