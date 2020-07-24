Погода на неделе не принесет ничего нового для нижегородцев: все те же дожди и душная жара

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Жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе вновь ожидают почти ежедневные дожди и жаркие, но облачные дни.
Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, сегодня – в понедельник, днем температура воздуха поднимется до +26°, но ожидается малооблачная погода. К ночи похолодает до +16°, небо затянет тучами и возможны грозовые дожди.
Однако днем во вторник потеплеет до +27°, синоптики прогнозируют, что дождь продолжит идти, причем он будет сопровождаться грозами даже днем.
Среда обещает небольшие дожди, и, возможно, грозы. Дневная температура останется на уровне +27°. Аналогичная погода ожидается и в четверг.
В пятницу немного "похолодает" – до +24°, дождь прекратится, но пойдет в ночь на субботу, и температура опустится до +17°.
Днем в субботу ожидается +22° и дождь, в ночь на воскресенье станет прохладно – около +16°, а днем в воскресенье тоже не жарко – облака и +19°.
В ночь с воскресенья на понедельник будет не по-летнему холодно, однако дождя не ожидается. Синоптики прогнозируют в эту ночь +13°.
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