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Общество

Погода на неделе не принесет ничего нового для нижегородцев: все те же дожди и душная жара

27 июля 2020 03:06  [48] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе вновь ожидают почти ежедневные дожди и жаркие, но облачные дни.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, сегодня – в понедельник, днем температура воздуха поднимется до +26°, но ожидается малооблачная погода. К ночи похолодает до +16°, небо затянет тучами и возможны грозовые дожди.

Однако днем во вторник потеплеет до +27°, синоптики прогнозируют, что дождь продолжит идти, причем он будет сопровождаться грозами даже днем.

Среда обещает небольшие дожди, и, возможно, грозы. Дневная температура останется на уровне +27°. Аналогичная погода ожидается и в четверг.

В пятницу немного "похолодает" – до +24°, дождь прекратится, но пойдет в ночь на субботу, и температура опустится до +17°.

Днем в субботу ожидается +22° и дождь, в ночь на воскресенье станет прохладно – около +16°, а днем в воскресенье тоже не жарко – облака и +19°.

В ночь с воскресенья на понедельник будет не по-летнему холодно, однако дождя не ожидается. Синоптики прогнозируют в эту ночь +13°.

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