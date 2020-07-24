лукойл
Последние новости рубрики Бизнес
27 июля 2020 10:49  [4] Нижегородский ювелирный магазин оштрафовали за незаконные потребительские займы
27 июля 2020 09:31  [92] НБД-Банк провел вебинар "Сохранение бизнеса после изоляции"
24 июля 2020 19:32  [594] Крупным инвестпроектам в Нижегородской области хотят увеличить срок действия льгот
24 июля 2020 15:39  [372] "Красное Сормово" передало ГТЛК восьмой из 11 предусмотренных контрактом сухогрузов
24 июля 2020 15:15  [399] Незаконную добычу песка выявили в акватории Оки
24 июля 2020 13:08  [351] Чистая прибыль банка "Открытие" в I полугодии составила 23,9 млрд рублей
24 июля 2020 09:31  [428] Подпольное казино закрыли в Нижнем Новгороде
23 июля 2020 14:44  [410] Экономист банка "Открытие" Максим Петроневич прокомментировал ожидания по ключевой ставке ЦБ РФ
22 июля 2020 18:57  [521] Банк "Открытие" разработал для МСБ "Бизнес Портал", где можно анализировать свои расходы и доходы
22 июля 2020 17:39  [493] "Необходимо увеличить госфинансирование промышленности", - Олег Лавричев
Бизнес

НБД-Банк провел вебинар "Сохранение бизнеса после изоляции"

27 июля 2020 09:31  [92] Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк провел вебинар "Сохранение бизнеса после изоляции". Основная цель вебинаров от НБД-Банка — своевременное предоставление помощи, в том числе информационной, малому и среднему бизнесу, создание бизнес-среды. В пресс-службе банка отметили, что в 21 веке побеждает тот, кто владеет информацией.

В роли спикера выступил эксперт-практик и налоговый консультант Ольга Тарасова-Сурдина. На вебинаре рассказали о внутренних и внешних налоговых рисках для предпринимателей, об эффективной организации налогового учета, о различии между оптимизацией налогов и снижением налоговой нагрузки.

Во время видеоконференции участники обменивались мнениями и активно задавали вопросы о системе налогообложения, налоговых льготах в 2020 году. В конце вебинара Ольга Тарасова-Сурдина подробно ответила на каждый вопрос.

"Мероприятие было ориентировано на собственников бизнеса и бухгалтеров. Как решать вопросы о налоговых льготах, разобраться в ограничениях, правильно организовать ведение налогового учета. Ответы на все вопросы были получены у эксперта-практика — Ольги Тарасовой-Сурдиной. На основе вопросов в чате мы выбрали наиболее волнующие темы предпринимателей и уже готовим новые онлайн-мероприятия для малого и среднего бизнеса", – сказал директор департамента маркетинга Олег Корень.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph