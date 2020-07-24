НБД-Банк провел вебинар "Сохранение бизнеса после изоляции" Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк провел вебинар "Сохранение бизнеса после изоляции". Основная цель вебинаров от НБД-Банка — своевременное предоставление помощи, в том числе информационной, малому и среднему бизнесу, создание бизнес-среды. В пресс-службе банка отметили, что в 21 веке побеждает тот, кто владеет информацией.

В роли спикера выступил эксперт-практик и налоговый консультант Ольга Тарасова-Сурдина. На вебинаре рассказали о внутренних и внешних налоговых рисках для предпринимателей, об эффективной организации налогового учета, о различии между оптимизацией налогов и снижением налоговой нагрузки.

Во время видеоконференции участники обменивались мнениями и активно задавали вопросы о системе налогообложения, налоговых льготах в 2020 году. В конце вебинара Ольга Тарасова-Сурдина подробно ответила на каждый вопрос.

"Мероприятие было ориентировано на собственников бизнеса и бухгалтеров. Как решать вопросы о налоговых льготах, разобраться в ограничениях, правильно организовать ведение налогового учета. Ответы на все вопросы были получены у эксперта-практика — Ольги Тарасовой-Сурдиной. На основе вопросов в чате мы выбрали наиболее волнующие темы предпринимателей и уже готовим новые онлайн-мероприятия для малого и среднего бизнеса", – сказал директор департамента маркетинга Олег Корень.