Житель Бора взыскал с ДУКа ущерб за падение куска шифера на капот автомобиля Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Житель Бора через суд взыскал с домоуправляющей компании ущерб за падение куска шифера на капот автомобиля в октябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте городского суда.

В результате падения на автомобиле образовались вмятины и сколы, повредилось лакокрасочное покрытие.

В ответ на жалобу сотрудники ДУКа заявили, что владелец автомобиля виноват сам, поскольку припарковался ненадлежащим образом.

Однако, суд подтвердил ответственность ДУКа следить за состоянием общедомового имущества. Теперь компания обязана выплатить пострадавшему почти 54 тысячи рублей ущерба и 12,3 тысяч судебных расходов.