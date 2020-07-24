Собеседование с будущими кадетами СК России пройдет в Нижнем Новгороде 5 августа Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Собеседование с будущими кадетами СК России пройдет в Нижнем Новгороде 5 августа 2020 года. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

Тем, кто намерен поступить в 10 кадетский класс, необходимо подойти в гимназию № 2 (ул. Мануфактурная, 16а). Начало в 09:00.

Учебный курс кадетов включает в себя общеобразовательную программу и профильные предметы. В ходе обучения кадеты познакомятся с основами федеральной государственной службы и следственной работы, примут участие в конкурсах, проводимых СК России.

Предварительная запись по телефону: 8(831)246-38-96. Сайт гимназии www.gimn2nn.com.