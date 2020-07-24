Нижегородский ювелирный магазин оштрафовали за незаконные потребительские займы Бизнес

Нижегородский ювелирный магазин оштрафовали за незаконные потребительские займы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 июля 2020 года.

Установлено, что индивидуальный предприниматель в комиссионном магазине "Ювелирный мир" на Московском шоссе предоставлял потребительские займы под залог имущества, не обладая правом на осуществление такого рода деятельности.

В связи с этим прокуратура возбудила дело по ст.14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).

По результатам его рассмотрения предприниматель оштрафован на 20 тысяч рублей.