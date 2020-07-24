Как купить долговечную газонокосилку

Газонокосилка — незаменимый помощник в частном доме или на даче. Скошенный газон придает территории аккуратный, ухоженный вид, делает участок чище и опрятнее. Часто пользователи при покупке техники отталкиваются от цены, считая, что стоимость модели меняется только от именитости бренда.

На деле у каждой косилки индивидуальный набор функций, материал изготовления, срок службы, высота покоса травы и много других характеристик, которые должны учитываться при поиске. Покупайте технику с учетом особенностей рельефа, частоты использования, площади обрабатываемой поверхности.

Какую роль играет бренд при выборе газонокосилки

Большую роль при выборе техники для скашивания травы играет бренд. Если компания специализируется на выпуске спецтехники, это гарантия надежности и долговечности газонокосилка, правильного подбора модели. Хорошие приборы различаются функционалом, назначением, основными характеристиками.

Неспециализированные компании выпускают дешевую технику, которая сломается после двух стрижек газона. Пользователь потратит больше денег на постоянную замену расходных материалов, покупку запасных частей, оплату ремонта. Часто недобросовестные продавцы предлагают пластиковые модели, которые не выдерживают высоких нагрузок и ломаются после двух-трех сезонов. Постоянные траты и расходы нервируют, превращая стрижку газона в пытку.

У надежных производителей с мировым именем есть сервисный центр с представительством в крупных городах. Чем мельче компания, тем ниже вероятность найти специализированный сервис. Это затрудняет замену расходников или ремонт, потому что не все берутся ремонтировать непроверенные агрегаты.

Чтобы превратить стрижку газона в удовольствие, отдайте предпочтение популярным фирмам, которые хорошо себя зарекомендовали, давно работают и специализируются на изготовлении приборов для скашивания травы.

Газонокосилки Al-ko — что учесть перед покупкой

Производитель Al-ko уже много лет специализируется на изготовлении спецтехники разного назначения, включая многофункциональные косилки https://www.agrotreding.ru/catalog/gazonokosilki/al-ko. В ассортименте представлено более 50 наименований, которые различаются функционалом, размерами, двигателями, типом травосборника.

Опытные специалисты компании «АгроТрейдинг» подскажут, что нужно знать перед покупкой газонокосилки. Сотрудники разбираются в технике для скашивания травы, зная все особенности каждого прибора. На сайте компании представлены модели разного вида:

бензиновые;

электрические;

механические;

аккумуляторные;

роботы;

садовые;

профессиональные.

При выборе ориентируйтесь на частоту использования, тип рельефа и размер участка. Для маленькой территории не нужно покупать профессиональную технику по высокой цене — достаточно взять классическую модель с бензиновым двигателем.

Неприхотливый мощный прибор поможет быстро обработать участок и сделать ровный газон. Алюминиевый травосборник прослужит много лет. Алюминий не боится влаги, не ржавеет и мало весит. Для неровной территории смотрите на самоходную технику с передним приводом, а на ровном участке достаточно бюджетного прибора механического типа.

От модели газонокосилки зависит качество скашивания травы. Не ждите чуда от дешевых приборов неизвестных производителей, купленных с рук или в подвальном магазинчике. Часто ритейлеры идут на хитрость, меняя запчасти или детали, комбинируя аппараты, что значительно сокращает срок службы прибора. Надежные газонокосилки от бренда Al-ko — не только ровный и аккуратный газон, но и безопасность пользователя.

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