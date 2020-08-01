"Железные дороги по праву можно назвать основным звеном транспортной системы государства", - Евгений Лебедев Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем железнодорожника. Праздник отмечается в первое воскресенье августа и в 2020 году выпадает на 2 августа.

"Железные дороги по праву можно назвать основным звеном транспортной системы государства. Сегодня они представлены разветвленной сетью железнодорожных магистралей, по которым осуществляется бесперебойная перевозка пассажиров и грузов, благодаря чему становятся ближе различные территории, обеспечивается целостность экономического пространства, развивается торговля и туризм.

Горьковская железная дорога является одной из самых технически оснащенных "стальных трасс" в России, в зоне облуживания которой находятся 15 регионов. Она входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний и играет важную роль в социально-экономическом развитии региона.

В этот праздничный день поздравляю всех, кто связал свою судьбу с железной дорогой. От вашего самоотверженного и добросовестного труда во многом зависит стабильность работы многих предприятий области, комфорт и безопасность передвижений граждан. Особые слова признательности за верность профессии и сохранение традиций звучат в адрес ветеранов, на опыте и знаниях которых выросло не одно поколение молодых специалистов.

Желаю здоровья, добра и всего наилучшего. Пусть вам в жизни всегда светит зеленый сигнал семафора!" – отмечается в поздравлении.