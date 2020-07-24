Строительство солнечной электростанции для жилого дома с нуля

Владельцы частных загородных домов часто задумываются над вопросом более выгодного электроснабжения жилища. Довольно высокая степень изношенности многих подстанций и постоянно растущие аппетиты населенных пунктов становятся причиной частых перепадов напряжения в сети и даже отключения света на несколько часов, а иногда и дней.

Доступной альтернативой централизованному электроснабжению являются солнечные электростанции – экологически чистые, финансово- и энерго-эффективные (Подробнее о сонечных электростанциях здесь https://e-solarpower.ru/). Установка собственной СЭС не требует от домовладельцев сложных расчетов и неподъемных трат. Вам нужно просто выбрать поставщика оборудования, приобрести солнечные панели, инвертор, аккумуляторы и собрать систему, следуя проекту и инструкции. О том, как это сделать – подробно в статье.

Определяемся с типом электростанции

Сетевая СЭС – для экономии

Сравнительно недорогая и удобная в эксплуатации система, состоящая из двух элементов: солнечных батарей и инвертора. Аккумуляторы отсутствуют, за счет чего вы экономите бюджет на строительство солнечной электростанции.

Здесь есть один минус: для работы сетевой СЭС нужна опорная сеть. Если внешняя электросеть отключится, солнечные панели прекратят генерировать энергию, поскольку для работы сетевого инвертора требуется электричество. То есть ни о какой полной автономии не может быть речи, система рассчитана на снижение затрат на электроснабжение, а так же благодаря закону о зеленом тарифе на заработок от продажи солнечной энергии государству.

Автономная СЭС – для независимости от городских сетей

Строится там, где есть частые перебои в напряжении, отсутствуют промышленные электросети или на объектах, которые хотят отказаться от покупной электроэнергии. Солнечная энергия идет на внутреннее питание энергосистемы, а ее избыток накапливается в аккумуляторных батареях.

Гибридная СЭС – для экономии и независимости

Сочетает в себе плюсы сетевой и автономной СЭС. Основа системы – гибридный инвертор инновационного типа, который позволяет добавлять сгенерированную солнечную энергию в потребляемую от внешних энергосетей.

Дом питается сначала энергией от СЭС, а при ее нехватке, добирает из промышленной электросети, тем самым позволяя экономить на оплате за потребляемое электричество. Когда внешняя сеть отсутствует, гибридный инвертор переходит в автономную работу и использует запасы энергии из аккумуляторов. Получается, что даже в дождливый день или во время длительного отключения электричества, внутренняя энергосистема будет функционировать без перебоев.

Для частного дома мы рекомендуем строить гибридную солнечную электростанцию – она удобнее и выгоднее в эксплуатации. А с принятием закона о зеленом тарифе у владельцев такой СЭС будет возможность продавать излишки выработанной альтернативной энергии городским энергосетям.

Где устанавливать СЭС

Самое популярное место монтажа солнечных панелей – склон крыши жилого дома, гаража, хозпостройки. Поскольку эффективность работы всей системы во многом зависит от правильности установки оборудования, рекомендуем обратить внимание на правила:

Солнечные батареи должны располагаться на открытом пространстве, куда не падает тень от деревьев, ближайших зданий.

Чтобы на фотоэлементы попадало как можно больше солнечного света, ориентируйте панели на юг летом, и на юго-восточную сторону зимой.

Чтобы легко регулировать наклон, монтировать солнечные батареи лучше на мобильных основаниях. Так вы сможете наклонять их на 30 градусов летом и на 50-60 градусов зимой.

Выбираем оборудование для строительства СЭС

Для начала рассчитаем мощность будущей СЭС. Здесь нужно ориентироваться на желаемое потребление электроэнергии и то, которое у вас имеется на текущий момент. И, конечно, нужно учитывать необходимое время автономного питания энергосистемы от аккумуляторов.

В нашем случае нам потребовалось 6 штук солнечных панелей мощностью 180 Вт и рабочим напряжением 12В.

Для обеспечения дома электроэнергией в период перебоев напряжения или в пасмурные дни устанавливаем 2 аккумуляторные батареи по 100А каждая.

Выбрали гибридный инвертор SILA V 3000M с MPPT контроллером и мощностью 3000 Вт. Это высоконадежное оборудование, которое доказало свою эффективность в кругосветке на парусной яхте "Сибирь – Антарктика – Сибирь" ( www.sila-ups.ru ).

По сумме, включая соединительные и защитные элементы, вышло около 90 000 рублей и на выходе вы получаете полноценную солнечную электростанцию мощностью 3 кВт и среднесуточной выработкой до 5 кВт*ч/сутки идеально подходящую для дачи или небольшого загородного дома.

Рассчитывая количество солнечных панелей и их необходимую мощность, нужно обязательно учитывать уровень инсоляции в регионе, где будет строиться СЭС. Самыми солнечными месяцами в большинстве регионов России являются май, июнь и июль и в этот период можно на 100% обойтись только энергией от СЭС. Зимой солнца мало, поэтому в систему обязательно включаются аккумуляторы, за счет которых осуществляется бесперебойное питание энергосистемы дома.

Даже небольшая ошибка в расчетах может стать причиной неоправданных расходов при строительстве СЭС. Если неправильно рассчитать мощность оборудования, система не сможет покрыть элементарные потребности в электроэнергии, а значит будет бесполезной.

Расчеты и подбор комплекса оборудования нужно доверять профессионалам. Все элементы системы должны подходить друг другу по параметрам, чтобы солнечная электростанция работала без перебоев и на благо семейному бюджету. Самостоятельно подготовить проект, детально все просчитать и подобрать комплекс оборудования, начиная от инвертора и заканчивая предохранителем под силу далеко не каждому.

Обращаясь к поставщику напрямую, кроме оборудования вы получаете грамотно составленный проект с четкой инструкцией, что позволит самостоятельно установить солнечную электростанцию любого типа и мощности. Плюс – если возникнут проблемы, вместо того чтобы искать информацию в интернете и просить помощи на форумах, вы всегда получите консультацию от профессионалов.

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