Дзержинские тепловые сети реконструировали магистральную теплотрассу по улице Петрищева Общество

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" реконструировали магистральную теплотрассу по улице Петрищева в районе пересечения с улицей Самохвалова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках проекта проведена замена трубопровода тепловой магистрали диаметром Ду=500 мм на участке протяженностью 362 метра в двухтрубном исчислении. Для перекладки использовались современные предварительно изолированные трубы с системой оперативно-диспетчерского контроля. Работы стартовали в начале мая, горячее водоснабжение жителей во время проведения реконструкции осуществлялось по временной схеме. Стоимость инвестиционного проекта составила 41,4 млн рублей с НДС.

"Это один из крупных проектов ремонтной кампании ДТС текущего года. В 2018 году мы заменили проблемный на тот момент трубопровод в начале улицы Петрищева, сейчас реконструировали примыкающий к нему участок тепловой сети. Всего в этом году в Дзержинске планируется заменить 8,9 км трубопроводов магистральных и квартальных тепловых сетей, это существенно больше, чем в предыдущие годы. Успешная реализация ремонтной программы позволит обеспечить надежное теплоснабжение жителей города в предстоящий отопительный сезон", – отметил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.