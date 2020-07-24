Генетический материал для выращивания коров станут производить в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ООО "Молочная компания "Генетика" планирует построить в Нижегородской области селекционно-генетический центр. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Центр будет обеспечивать российских производителей молока генетическим материалом, который позволит коровам рожать около 90% особей женского пола и это повысит рентабельность производства молока.

По словам Андрея Саносяна, сегодня в стране нет аналогичных предприятий.

Встретившись с руководством компании, Андрей Саносян обсудил с ним дальнейшие действия для запуска проекта. Замгубернатора сказал, что построить центр можно с помощью федеральных программ Минсельхоза РФ.

По словам руководителя Корпорации развития Нижегородской области Тимура Халитова, объем инвестиций в проект составит порядка 250 млн рублей.