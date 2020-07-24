лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
27 июля 2020 16:35  [343] Дивеевскую строительную компанию оштрафовали из-за травмирования плотника
27 июля 2020 12:02  [428] Госинспекция труда выясняет причины гибели трех сотрудников "Нижегородэлектротранса"
27 июля 2020 10:30  [194] Житель Бора взыскал с ДУКа ущерб за падение куска шифера на капот автомобиля
26 июля 2020 18:44  [595] ДТП с автомобилем, протаранившим киоск, произошло в Нижнем Новгороде
24 июля 2020 23:47  [953] Убившего и утопившего тело девушки в озере на Автозаводе подозревают в попытке изнасилования уже двух несовершеннолетних
24 июля 2020 17:20  [441] Нижегородский "Промкомплекс", уничтоживший почву нефтепродуктами, заплатит 4 млн рублей
24 июля 2020 11:50  [719] Полицейские нашли в нижегородском лесу 35 закладок наркотиков
24 июля 2020 11:36  [459] Уголовное дело возбуждено из-за пропажи поклонных крестов на озере Светлояр
24 июля 2020 09:11  [1567] Случаи наезда на велосипедистов участились в Нижегородской области
23 июля 2020 15:13  [564] СК проверяет информацию о том, что подросток избивает сверстников на камеру в Арзамасе
Происшествия

Дивеевскую строительную компанию оштрафовали из-за травмирования плотника

27 июля 2020 16:35  [343] Происшествия

Фото: с сайта Госинспекции труда в Нижегородской области

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследовала тяжелый несчастный случай с 46-летним плотником-бетонщиком ООО "Дивеевская строительная компания" (Саров). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В июне этого года при строительстве школы № 11 в Сарове плотник-бетонщик выполнял работы по опалубке на плитах перекрытия. Устанавливая треногу, работник запнулся о лист фанеры, лежавший на бетонном полу. Работник решил убрать, мешающий ему, лист фанеры, не зная, что под листом находится проем в перекрытии. При подъеме листа фанеры работник провалился в проем.

В результате падения он серьезно пострадал. Диагноз: черепно-мозговая травма, множественные переломы костей со смещением и другие раны.

В ходе расследования несчастного случая установлено, что работодатель не обучил плотника и не проверил знания требований охраны труда.

Не выполнялся надлежащий контроль безопасного производства работ со стороны должностных лиц. Плотник-бетонщик был допущен к работе без прохождения обязательных медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования.

Кроме того, работник не был обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

По результатам расследования за допущенные нарушения Дивеевская строительная компания оштрафована на 130 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph