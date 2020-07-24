Дивеевскую строительную компанию оштрафовали из-за травмирования плотника Происшествия

Фото: с сайта Госинспекции труда в Нижегородской области

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследовала тяжелый несчастный случай с 46-летним плотником-бетонщиком ООО "Дивеевская строительная компания" (Саров). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В июне этого года при строительстве школы № 11 в Сарове плотник-бетонщик выполнял работы по опалубке на плитах перекрытия. Устанавливая треногу, работник запнулся о лист фанеры, лежавший на бетонном полу. Работник решил убрать, мешающий ему, лист фанеры, не зная, что под листом находится проем в перекрытии. При подъеме листа фанеры работник провалился в проем.

В результате падения он серьезно пострадал. Диагноз: черепно-мозговая травма, множественные переломы костей со смещением и другие раны.

В ходе расследования несчастного случая установлено, что работодатель не обучил плотника и не проверил знания требований охраны труда.

Не выполнялся надлежащий контроль безопасного производства работ со стороны должностных лиц. Плотник-бетонщик был допущен к работе без прохождения обязательных медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования.

Кроме того, работник не был обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

По результатам расследования за допущенные нарушения Дивеевская строительная компания оштрафована на 130 тысяч рублей.