Стоимость разработки B2B решений

Внедрение в оптовой компании b2b решения требует подготовки, в том числе финансовой. Определим, что входит в стоимость разработки такого проекта и как запустить оптовый портал без лишних затрат.

Стоимость разработки b2b решений определяется сложностью проекта. Если розничный интернет-магазин способен разработать практически каждый программист, то b2b решения, представленные на странице, требуют большого опыта.

В чем заключается сложность разработки b2b решений

Помимо обычного каталога с товарами и корзины, оптовый интернет-магазин практически любой бизнес-модели должен предлагать ряд инструментов для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов — причем как на стороне поставщика, так и на стороне закупщика. Среди них:

Возможность широкой персонализации магазина, начиная от вида каталога (например, табличного формата) и его ассортимента до рассылки в ответ на определенные действия клиента и уведомлений в личном кабинете.

Многопользовательское управление с различными уровнями доступа. Пока менеджеры согласовывают объем заказа с руководителями отделов, бухгалтерии обмениваются документами, выгружая их в готовом виде из системы, а кладовщики подтверждают наличие продукции.

Интеграция с системами складского учета, ЭДО, CRM, ERP — с мгновенным отображением любых изменений во всех системах. Больше не нужно будет ждать подтверждения бронирования или наличия товара на складе или подготовки и согласования сопутствующих документов: синхронизация с другими системами предоставит данные склада в режиме реального времени, а документы будут сгенерированы автоматически.

Экспорт данных на сторонние торговые площадки, а также импорт этих данных, с полной интеграцией всех процессов. Такое решение позволит управлять продажами как на собственном сайте, так и на маркетплейсах из единой системы.

Инструменты маркетинга для управления покупательским спросом, а также сбор данных для анализа и автоматическая генерация отчетности.

Стоимость проекта определяет не только комплексность решения и широкий набор функций, но и тот факт, что уже на этапе разработки заказчик захочет внести изменения, затем потребуется бета-тестирование и доработка по его результатам. Некоторых расходов потребует и поддержка, регулярное обновление системы и разработка новых функций. В сумме стоимость проекта окажется не слишком бюджетной.

Существуют и доступные решения для создания такой системы — на основе готовой b2b-платформы. Об одном из них на основе платформы AGORA можно узнать тут. Стоимость такого проекта по подписке стартует от нескольких десятков тысяч рублей в месяц и даже через несколько лет все еще будет дешевле, чем разработка аналогичного портала с нуля.