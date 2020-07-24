Внедрение в оптовой компании b2b решения требует подготовки, в том числе финансовой. Определим, что входит в стоимость разработки такого проекта и как запустить оптовый портал без лишних затрат.
Стоимость разработки b2b решений определяется сложностью проекта. Если розничный интернет-магазин способен разработать практически каждый программист, то b2b решения, представленные на странице, требуют большого опыта.
Помимо обычного каталога с товарами и корзины, оптовый интернет-магазин практически любой бизнес-модели должен предлагать ряд инструментов для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов — причем как на стороне поставщика, так и на стороне закупщика. Среди них:
Стоимость проекта определяет не только комплексность решения и широкий набор функций, но и тот факт, что уже на этапе разработки заказчик захочет внести изменения, затем потребуется бета-тестирование и доработка по его результатам. Некоторых расходов потребует и поддержка, регулярное обновление системы и разработка новых функций. В сумме стоимость проекта окажется не слишком бюджетной.
Существуют и доступные решения для создания такой системы — на основе готовой b2b-платформы. Об одном из них на основе платформы AGORA можно узнать тут. Стоимость такого проекта по подписке стартует от нескольких десятков тысяч рублей в месяц и даже через несколько лет все еще будет дешевле, чем разработка аналогичного портала с нуля.
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