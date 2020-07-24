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Общество

"Т Плюс" проведет гидравлические испытания тепловых сетей и плановый ремонт оборудования ТЭЦ в Дзержинске

28 июля 2020 09:30  [52] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" с 5 по 7 августа проведет плановые испытания на гидравлические и тепловые потери в тепловых сетях города, а также гидравлические испытания на трубопроводах Дзержинской ТЭЦ. После этого на станции пройдет плановый ремонт, который завершится 12 августа, отметили в пресс-службе компании.

На время работ в соответствии с постановлением администрации города будет отключено горячее водоснабжение от центральных и индивидуальных тепловых пунктов, запитанных от источника Дзержинской ТЭЦ.

Испытания на гидравлические и тепловые потери проводятся раз в пять лет. Их цель – определение фактических потерь в тепловых сетях с последующей разработкой энергетических характеристик системы централизованного теплоснабжения для обеспечения ее эффективной работы.

Ежегодные гидравлические испытания (опрессовки) необходимы для проверки механической прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры. Опрессовки проводятся под давлением выше рабочего и позволяют выявить ослабленные места системы теплоснабжения города, чтобы устранить их при подготовке к новому отопительному сезону и не допустить порывов и отключений в осенне-зимний период.

В компании обратили внимание, что при обнаружении разрывов тепловой сети во время испытаний (парение, появление большого количества воды на улицах или во дворах) необходимо сообщить в диспетчерскую службу Дзержинских тепловых сетей по телефону 25-95-70 или в городскую оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050.

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