Глеб Никитин поздравил мусульман Нижегородской области с праздником Курбан-Байрам Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин поздравил мусульман Нижегородской области с праздником Курбан-Байрам. Ежегодно он отмечается на 10-й день исламского месяца Зуль-хиджа. В 2020 году Курбан-байрам выпадает на 31 июля.

"Это один из самых почитаемых дней году, в основе которого – ценности, понятные каждому человеку. Миролюбие и милосердие, стремление к заботе о ближних – все это подлинные основы ислама. В Курбан-Байрам радость живет в каждой семье, и верующие стараются поделиться этим чувством с другими людьми, разделить праздник с родными и соседями. Не могут не вызывать восхищения традиции помогать тем, кто столкнулся с жизненными трудностями. Такое понимание и поддержка наилучшим образом отражают дух и суть ислама.



Огромное значение имеет Курба-Байрам для укрепления межконфессионального мира в Нижегородской области. Благодаря таким праздникам мы лучше узнаем традиции и культуру народов, живущих на территории региона, становимся ближе друг к другу.



Пусть этот праздник принесет в каждую семью тепло, светлые надежды, укрепит веру в завтрашний день! Крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов во всех добрых делах!" – отмечается в поздравлении.