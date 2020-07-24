лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
28 июля 2020 12:10  [61] Ребенок травмировался на детской площадке в Павлове
28 июля 2020 12:07  [117] Свалка из хлеба обнаружена в Дзержинске
27 июля 2020 16:35  [557] Дивеевскую строительную компанию оштрафовали из-за травмирования плотника
27 июля 2020 12:02  [1097] Госинспекция труда выясняет причины гибели трех сотрудников "Нижегородэлектротранса"
27 июля 2020 10:30  [325] Житель Бора взыскал с ДУКа ущерб за падение куска шифера на капот автомобиля
26 июля 2020 18:44  [714] ДТП с автомобилем, протаранившим киоск, произошло в Нижнем Новгороде
24 июля 2020 23:47  [1145] Убившего и утопившего тело девушки в озере на Автозаводе подозревают в попытке изнасилования уже двух несовершеннолетних
24 июля 2020 17:20  [510] Нижегородский "Промкомплекс", уничтоживший почву нефтепродуктами, заплатит 4 млн рублей
24 июля 2020 11:50  [789] Полицейские нашли в нижегородском лесу 35 закладок наркотиков
24 июля 2020 11:36  [509] Уголовное дело возбуждено из-за пропажи поклонных крестов на озере Светлояр
Происшествия

Ребенок травмировался на детской площадке в Павлове

28 июля 2020 12:10  [61] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Ребенок травмировался на детской площадке в Павлове. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 28 июля 2020 года, организована доследственная проверка.

Накануне, в официальную группу следственного управления соцсети ВКонтакте поступило обращение жительницы Павлова о травмировании ее 10-летнего сына на детской площадке Зеленого парка.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph