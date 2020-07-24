Фото: из соцсети ВКонтакте
Ребенок травмировался на детской площадке в Павлове. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 28 июля 2020 года, организована доследственная проверка.
Накануне, в официальную группу следственного управления соцсети ВКонтакте поступило обращение жительницы Павлова о травмировании ее 10-летнего сына на детской площадке Зеленого парка.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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