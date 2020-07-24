Управленцы из Нижнего Новгорода и Дзержинска прошли обучение в бизнес-школе Сколково Политика

Управленцы из Нижнего Новгорода и Дзержинска прошли обучение в бизнес-школе Сколково. Об сообщили в пресс-службе Сколково.

Участие в программе Master of Public Administration приняли 145 человек из 29 городов России.

С лекциями выступили несколько десятков экспертов в сфере экономики и городского развития. В практической части модуля перед участниками стояла задача проанализировать уже существующие стратегии развития своих городов и провести ревизию нынешних и запланированных городских проектов.

"Совместно с коллегами мы искали и прорабатывали решения вопросов, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, с учетом уникальных преимуществ населенных пунктов. Этот опыт, в частности, будет нам полезен в работе над реализацией таких национальных проектов, как "Экология" и "Жилье и городская среда", - поделился своим мнением министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

"Практическая часть программы даёт возможность освоить современные технологии управления и использовать их в конкретных условиях для достижения поставленных задач различного масштаба. Стоит отметить, что на обучении собралась сильная команда слушателей - было много разных мнений и обсуждений, коллеги делились своим опытом и знаниями", - рассказал министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев.

"Образовательный модуль Master of Public Administration дает возможность изучить современные международные тенденции развития городов. Нижний Новгород – красивый и удобный для жизни город. Считаю, что он должен достойно конкурировать за привлечение квалифицированных кадров. Для людей нужно создавать условия, чтобы они захотели приехать в наш город и остаться здесь жить. Изучение того, как организуют у себя эту работу другие города, – не только в России, но и в мире, уже реализованные успешные кейсы - такие концентрированные знания получают участники программы", - сказал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

За пять дней модуля лидеры из регионов провели на кампусе бизнес-школы более 50 часов. Программа создана по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления Сколково в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", НИУ "Высшая школа экономики" и Российской экономической школой.