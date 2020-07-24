Как получать дополнительный заработок в Интернете

Перед тем, как подробно остановиться на самих способах получения дохода, хотим вас познакомить с плюсами и минусами заработка в интернете.

Плюсы онлайн-работы:

Размер возможного дохода от работы в Сети не имеет верхней планки. Все зависит от того, сколько времени посвятить этому занятию, а также ото того, какими компетенциями вы обладаете. Можно после основной работы, например, уделять час-другой на какую-нибудь не самую сложную деятельность в Сети. Но она и доход принесет, очевидно, скромный. А можно, что называется, бросить все свои силы на то, чтобы выжать из Интернета все. Выбор за каждым индивидуальный – уделять такой работе все свое время или же заниматься каким-то видом онлайн-заработка иногда, для того, чтобы иметь дополнительный доход. Об этом как раз наша статья.

Минусы заработка в Сети:

Как мы уже обозначили выше, онлайн-заработок, так же, как и офлайн, будет зависеть только от вашей целеустремленности и усилий, прилагаемых для достижения цели. Поскольку начать более или менее серьезно зарабатывать получится не сразу – некоторые люди, не имея терпения или возможности столько ждать, бросают эту затею. Но еще раз повторим, интернет дает возможность получать относительно легкие (пусть и небольшие) деньги практически каждому. Соответственно, что одному человеку не подходит и он видит это как минус – для другого вполне реальный вариант и несомненный плюс онлайна. Если говорить о безусловных минусах интернет-работы, то это большая вероятность попасть на обман. Но заметим, что недобросовестных работодателей достаточно и в реальности. Так что выбирать основную или дополнительную занятость нужно с особой внимательностью. Это касается как заработка в интернете, так и в офлайне.

Мошенничество и обман в виртуальном мире

Вы можете просто не получить заработанные вами средства, потому что ресурс, который вы используете, просто создан с целью обмана. Но бояться не нужно. Просто необходимо проверять любой сервис, с которым собираетесь работать, прежде чем начинать какое-то взаимодействие. Смотрите отзывы, мониторьте всю возможную информацию, имеется много форумов, на которых есть списки мошеннических схем.

Способы получения дополнительного дохода

Мы рассказали вам о плюсах и минусах заработка в интернете. Поэтому, если вы хотите серьезно заняться зарабатыванием денег в интернете, то предлагаем вам нестандартные, но работающие варианты:

Подарочные сертификаты

После новогодних праздников у нас остаётся большая стопка подарочных сертификатов от магазинов, в которых мы либо никогда не были, либо вряд ли ещё когда-нибудь побываем. В таком случае можно продать эти купоны или активировать их на сайте. Но такой вид заработка ничтожно мал: доход от подарочных сертификатов сложно даже называть доходом.

Нотариус

Если у вас есть юридическое образование, то Вы запросто можете помогать людям в интернете: эта работа не пыльная, особенно, если Вы имеете опыт в этой сфере - тогда клиентов станет ещё больше. Основной причиной популярности на высокий спрос подобных услуг является то, что не все могут напрямую обратиться в нотариальную контору, или же могут быть физические аспекты, которые не позволяют лично обговорить свою проблему с нотариусом. Таким образом, можно повысить не только свой доход, но и практический опыт.

Онлайн-консультант по знакомствам

Да, не удивляйтесь! Есть и такая профессия. Многие люди, ищущие партнёра на сайтах знакомств так и остаются незамеченным, потому что среди тысяч анкет их анкета ничем не выделяется. Тогда Вы можете помочь человеку, исходя из своего опыта в социальных сетях. Особенно эта работа подойдёт молодому поколению: у кого, как не у них, эта тема затерта до дыр. Занятие это несложное, но самое главное в этой сфере - иметь большой опыт и понимать людей. Поэтому для людей, которые никогда не бывали на подобных сайтах и не имеют представления о большом потоке анкет, подобной деятельностью лучше не заниматься.

Блог

Заработок на создании и раскрутке своего блога - отличная идея. Для вас есть 2 варианта развития в этом направлении: или продвигать свой блог, или же просто продавать созданные и раскрученные вами странички. Различие между этими направлениями заключается в том, что в первом случае вы будете должны посвятить себя своей страничке, а это требует больших усилий, времени и желания, а во втором же случае на вас возлагается обязанность создавать нужные и интересные блоги: возможно, сначала будет нелегко, но со временем вы на работаете опыт и будете понимать, как правильно это делать. Ещё одним преимуществом последнего варианта является то, что после того, как вы будете создавать хорошие работы, появятся клиенты ю: тогда уже можно набирать обороты в потоках клиентов.

Продавайте свои услуги

Для того, чтобы продавать свои услуги, вам понадобится свой сайт, на котором вы будете активно работать. Этот сайт можно наполнить различным контентом: инфопродукты, товары собственного производства, услуги, новости и другие многочисленные варианты. После того, когда будет создан хороший сайт, имеющий частную посещаемость, популярность и актуальность, можно будет размещать рекламу других компаний, которая будет оповещать посетителей вашего сайта о тех услугах, которыми они смогут воспользоваться, перейдя на сайт рекламодателей. Таким образом, доход будет не только от сайта, но и от рекламы, размещённой на вашей странице.

Вывод

Дополнительно заработать, используя все возможности современных технологий, в частности интернета, не так уж и сложно. Зато приятный бонус в виде карманных расходов и, вероятно, новых навыков. Просто нужно делать то, что ты умеешь и от чего получаешь удовольствие, а также тратить свое время рационально.

Источник: https://www.beboss.ru/kak-zarabotat-v-internete

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