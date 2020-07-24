Новости в России и в мире

Российская Федерация возобновляет работу международных авиарейсов начиная с 1 августа. Это было оглашено на очередном собрании правительства РФ премьер-министром Мишустиным М. Он подтвердил, что, принимая это важное решение, были приняты во внимание показатели эпидемиологической ситуации в различных странах. Также, правительство руководствовалось принципом взаимности.

Премьер-министр отметил, что с 1 августа возобновляется работа аэропортов в столице РФ Москве и области. Также, откроются аэропорта в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и начнут нормально функционировать. Однако, глава правительства не назвал страны, в которые будут выполняться авиаперевозки.

Ранее в марте этого года была опубликована информация о том, что в Российской Федерации вводится временное ограничение на авиапассажирские перевозки. Это было сделано для того, чтобы замедлить распространение опаснейшего коронавируса COVID-19. После этого были отменены чартерные рейсы. Исключением из правил послужили те рейсы, которые возвращали жителей России на их родину. В дальнейшем, представители Росавиации регулярно продлевали данные ограничения в виду сложившейся в мире ситуации.

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