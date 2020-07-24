лукойл
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2020 15:51  [235] Отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово
28 июля 2020 15:47  [47] Ремонт спортзалов к учебному году по проекту "Детский спорт" пройдет в 10 нижегородских сельских школах
28 июля 2020 15:37  [52] Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали передачу четырех горевших ОКН в областную собственность
28 июля 2020 15:13  [25541] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 28 июля)
28 июля 2020 14:11  [250] Нижний Новгород почти шесть месяцев удерживает лидерство по COVID-19
28 июля 2020 13:27  [201] Число зараженных коронавирусом жителей Дзержинска превысило 2 тысячи человек
28 июля 2020 13:12  [165] Нижегородское правительство рассматривает вопрос открытия фитнес-клубов
28 июля 2020 13:03  [341] Грозы надвигаются на Нижний Новгород
28 июля 2020 12:34  [387] Гимназию №1 в Нижнем Новгороде отремонтируют к сентябрю
28 июля 2020 12:09  [152] Нижнему Новгороду пока не удалось передать ливневки в концессию "Водоканалу"
Общество

Около 20 соцобъектов построят в Нижегородской области по программе "Стимул"

28 июля 2020 10:25  [60] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область направила в Минстрой РФ заявку с перечнем проектов и предложений на 2021-2024 годы по строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках программы "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В течение следующих четырех лет благодаря участию в программе мы рассчитываем построить около 20 инфраструктурных объектов. Это детские сады, школы, инженерная и дорожная инфраструктура. Их возведение планируется в Нижнем Новгороде, в городах Бор и Дзержинск, в Кстовском и Павловском районах", - сказал Глеб Никитин.

Заявки рассмотрит президиум по региональному развитию Минстроя РФ на предмет софинансирования строительных работ. Результаты будут известны в середине осени.

"Федеральная программа действует уже несколько лет. В 2019 году благодаря ей в регионе было построено два объекта социального назначения и начато строительство третьего, что стало стимулом к вводу 45,78 тысячи квадратных метров жилья. При этом объем финансирования из федерального бюджета составлял 219,3 миллиона рублей. В 2020 году на эти цели регион получил около 1,6 млрд рублей с учетом дополнительно выделенных ассигнований в июле 2020 года из резервного фонда правительства РФ. Деньги предназначены для строительства социальной и инженерной инфраструктуры. Так, с использованием федеральных средств в жилых комплексах "Новинки Smart City" и "Анкудиновский парк" началось строительство детских садов и школ, а также школы в "Окском береге". Везде работы идут по графику, и местные жители с нетерпением ждут открытия новых объектов", - добавил губернатор.

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Реализация национального проекта стартовала в 2019 году в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели нацпроекта — обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph