Около 20 соцобъектов построят в Нижегородской области по программе "Стимул" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область направила в Минстрой РФ заявку с перечнем проектов и предложений на 2021-2024 годы по строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках программы "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В течение следующих четырех лет благодаря участию в программе мы рассчитываем построить около 20 инфраструктурных объектов. Это детские сады, школы, инженерная и дорожная инфраструктура. Их возведение планируется в Нижнем Новгороде, в городах Бор и Дзержинск, в Кстовском и Павловском районах", - сказал Глеб Никитин.

Заявки рассмотрит президиум по региональному развитию Минстроя РФ на предмет софинансирования строительных работ. Результаты будут известны в середине осени.

"Федеральная программа действует уже несколько лет. В 2019 году благодаря ей в регионе было построено два объекта социального назначения и начато строительство третьего, что стало стимулом к вводу 45,78 тысячи квадратных метров жилья. При этом объем финансирования из федерального бюджета составлял 219,3 миллиона рублей. В 2020 году на эти цели регион получил около 1,6 млрд рублей с учетом дополнительно выделенных ассигнований в июле 2020 года из резервного фонда правительства РФ. Деньги предназначены для строительства социальной и инженерной инфраструктуры. Так, с использованием федеральных средств в жилых комплексах "Новинки Smart City" и "Анкудиновский парк" началось строительство детских садов и школ, а также школы в "Окском береге". Везде работы идут по графику, и местные жители с нетерпением ждут открытия новых объектов", - добавил губернатор.

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Реализация национального проекта стартовала в 2019 году в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели нацпроекта — обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.