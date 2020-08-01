"День физкультурника давно стал поистине массовым праздником", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев от имени регионального парламента и от себя лично поздравил всех с Днем физкультурника. Праздник отмечается в России во вторую субботу августа.

"Этот праздник объединяет спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры, и всех, кто ведет здоровый образ жизни. Спорт и физкультура являются неотъемлемой частью в воспитании талантливой и сильной духом молодежи, развитии стойкости характера, поддержании бодрого духа, а также в организации досуга населения.

День физкультурника давно стал поистине массовым праздником и объединил многих нижегородцев. С самого детства каждый ребенок может выбрать интересное занятие спортом и с помощью грамотной поддержки наставников развиваться, добиваясь побед на соревнованиях.

За последние годы в регионе создается большое количество возможностей, позволяющих нижегородцам всех возрастов активно заниматься физической культурой: строятся новые спортивные сооружения, открываются секции, проводятся региональные, всероссийские и международные соревнования.

Выражаю благодарность всем, кто связал свою жизнь со спортом, всем, кто вносит вклад в популяризацию здорового образа жизни.

От всей души всем желаю здоровья, успехов во всех начинаниях, новых побед, достижений на спортивных аренах и в жизни!" – отмечается в поздравлении.