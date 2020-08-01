"Сегодня строительная отрасль Нижегородской области быстрыми темпами движется вперед", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев от имени регионального парламента и от себя лично поздравил нижегородцев с Днем строителя. Праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье августа, в 2020 году приходится на 9 августа.

"Несмотря на то, что впервые этот праздник отметили лишь в 1956 году, профессия строителя является одной из самых древних и всегда пользовалась уважением. Выдающиеся произведения строителей, архитекторов, скульпторов по сей день украшают нижегородские улицы как живые свидетели прошлого в жизни современности.

Сегодня строительная отрасль Нижегородской области быстрыми темпами движется вперед. Используя современные технологии, возводятся многоквартирные жилые дома, продолжают строиться культурные и промышленные объекты. В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода реализуются глобальные проекты по улучшению социальной инфраструктуры, также в зоне особого внимания находится реставрация памятников культуры.

За всеми этими достижениями стоят работники строительной сферы. От результатов вашей работы напрямую зависит благополучие и качество жизни современников и наших потомков.

Благодарю вас за профессионализм, добросовестный труд и неоценимый вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых достижений и успехов в своей профессиональной деятельности. Вы "строите" дорогу в наше будущее!" – отмечается в поздравлении спикера регионального парламента.