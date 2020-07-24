лукойл
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2020 17:13  [52] Комитет ЗС НО поддержал инициативу об освобождении перевозчиков от транспортного налога
28 июля 2020 17:07  [61] Гимнастический зал планируется организовать в заброшенном спортзале в районе ЖК "Маршал град"
28 июля 2020 16:55  [366] Нижегородцы определились с эскизом памятника Александру Невскому
28 июля 2020 16:51  [69] Центр помощи слепоглухим планируется создать в Нижнем Новгороде
28 июля 2020 16:43  [62] Уборочная кампания началась в нижегородских сельских хозяйствах
28 июля 2020 16:15  [89] Новую систему обеззараживания воды устанавливают на Ново-Сормовской станции
28 июля 2020 16:14  [200] Здание на ул. Генкиной в Нижнем Новгороде отдадут институту РАН
28 июля 2020 16:07  [94] Журналистский конкурс "Территория завтра – твоя территория" проходит в Нижегородской области
28 июля 2020 15:51  [285] Отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово
28 июля 2020 15:47  [108] Ремонт спортзалов к учебному году по проекту "Детский спорт" пройдет в 10 нижегородских сельских школах
Общество

Журналистский конкурс "Территория завтра – твоя территория" проходит в Нижегородской области

28 июля 2020 16:07  [94] Общество

Межрегиональный журналистский конкурс "Территория завтра – твоя территория" проходит в Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы.

В конкурсе участвуют журналистские и творческие работы экологической тематики. Мероприятие направлено на поддержку профессионального сообщества и творческих коллективов, снимающих телепрограммы, видеосюжеты и ролики на тему экологии.

В конкурсе предусмотрены номинации "Экопроект", "Экорепортаж", Экорупор", "Экоблог", "Ecokey","Территория Z".

Заявки принимаются до 17:00 15 августа.

СПРАВКА:
Конкурс проводится под эгидой правительства Нижегородской области при поддержке министерства экологии и природных ресурсов, министерства внутренней региональной и муниципальной политики региона, а также комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph