Межрегиональный журналистский конкурс "Территория завтра – твоя территория" проходит в Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы.
В конкурсе участвуют журналистские и творческие работы экологической тематики. Мероприятие направлено на поддержку профессионального сообщества и творческих коллективов, снимающих телепрограммы, видеосюжеты и ролики на тему экологии.
В конкурсе предусмотрены номинации "Экопроект", "Экорепортаж", Экорупор", "Экоблог", "Ecokey","Территория Z".
Заявки принимаются до 17:00 15 августа.
СПРАВКА:
Конкурс проводится под эгидой правительства Нижегородской области при поддержке министерства экологии и природных ресурсов, министерства внутренней региональной и муниципальной политики региона, а также комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания Нижегородской области.
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