Журналистский конкурс "Территория завтра – твоя территория" проходит в Нижегородской области Общество

Межрегиональный журналистский конкурс "Территория завтра – твоя территория" проходит в Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы.

В конкурсе участвуют журналистские и творческие работы экологической тематики. Мероприятие направлено на поддержку профессионального сообщества и творческих коллективов, снимающих телепрограммы, видеосюжеты и ролики на тему экологии.

В конкурсе предусмотрены номинации "Экопроект", "Экорепортаж", Экорупор", "Экоблог", "Ecokey","Территория Z".

Заявки принимаются до 17:00 15 августа.

СПРАВКА:

Конкурс проводится под эгидой правительства Нижегородской области при поддержке министерства экологии и природных ресурсов, министерства внутренней региональной и муниципальной политики региона, а также комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания Нижегородской области.