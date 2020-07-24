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Общество

Здание на ул. Генкиной в Нижнем Новгороде отдадут институту РАН

28 июля 2020 16:14  [189] Общество

Фото: КУГИ Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание по адресу: ул. Генкиной, 15 в Нижнем Новгороде отдадут в безвозмездное пользование Федеральному исследовательскому центру Института прикладной физики Российской академии наук. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям.

Депутаты комиссии поддержали предложение комитета по управлению городским имуществом Нижнего Новгорода об исключении здания из прогнозного плана приватизации муниципального имущества.

Первый заместитель председателя КУГИ Нина Захарова сообщила, что по этому адресу находится производственная база с одним подземным этажом площадью 926 кв.м.

Она исключается из плана приватизации по обращению министерства земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

Взамен ИПФ РАН предоставит Нижнему Новгороду здание, которое попадает в зону около канатной дороги, планируемую к благоустройству в рамках подготовки к 800-летию города.

 

 

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