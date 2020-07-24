Уборочная кампания началась в нижегородских сельских хозяйствах Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Уборочная кампания началась в сельских хозяйствах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сбор урожая начался с праздника, который прошел в деревне Повалихино. Праздник первого снопа – древняя славянская традиция. В деревне Повалихино церемонию проводят уже более 30 лет. После молебна на краю поля серпом сжинают первые колоски – именно это и считается началом уборочной кампании.

После символической жатвы первого снопа в поле выходят комбайны.

"Несмотря на связанные с распространением коронавируса трудности, выпадающие доходы бюджета, господдержка сельского хозяйства в Нижегородской области продолжилась, потому что это стратегически важная для нашего региона отрасль», - говорит первый заместитель губернатора региона Евгений Люлин.



"В частности, в этом году нижегородские агропредприятия получили 8,7 млрд рублей льготных кредитов, что на 20% больше, чем в 2019-м. Для помощи аграриям и сохранения рентабельности производства на федеральном уровне было принято решение об увеличении субсидий по льготному кредитованию. В свою очередь, мы также увеличили объем льготного кредитования из Фонда поддержки АПК Нижегородской области. Кроме того, выделили более 160 млн рублей субсидий из областного бюджета на обновление сельхозтехники. Все это позволило аграриям закупить в этом году 265 комбайнов, тракторов и другой техники», - добавил он.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, во время пандемии работа агропромышленного комплекса региона практически не останавливалась.

"В том числе благодаря обновлению техники аграриям удалось провести сев с соблюдением агрономических сроков, что позволяет рассчитывать на хороший урожай, - отметил Глеб Никитин. - По прогнозам, он будет не ниже уровня прошлого года. Планируется собрать около 1,2 млн тонн зерна. Этого достаточно для удовлетворения внутренних потребностей региона как в сырье для мукомолов, так и в кормах для животноводства».

"В этом году в регионе реализуется 18 инвестиционных проектов строительства и реконструкции животноводческих комплексов почти на 8 000 голов крупного рогатого скота, - сообщил губернатор Нижегородской области. - Всего же в АПК региона сейчас идет работа по 40 инвестпроектам, что позволит создать порядка 1 500 новых рабочих мест на селе. На мой взгляд, развитие сельского хозяйства позволит "вытянуть» и другие смежные отрасли экономики. Это и предприятия, которые являются поставщиками нижегородских хозяйств, и пищевая промышленность, где по итогам января – мая 2020 года отмечен рост производства на 5%».

Напомним, на развитие региональных предприятий АПК в 2020 году будет направлено почти 4,2 млрд рублей господдержки. До сельхозпроизводителей уже доведены субсидии в размере 1,8 млрд рублей.