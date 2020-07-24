Нижегородские промпредприятия могут получить от федерации до 300 млн рублей субсидий

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Нижегородские промышленные предприятия смогут получить из федерального бюджета до 300 млн рублей в виде субсидий. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, субсидии предоставляются предприятиям, которые внедряют в опытно-промышленную эксплуатацию современные высокотехнологичные средства производства. Предоставляемые средства являются компенсацией части затрат на эти цели.
"Предприятие может получить компенсации на сумму до 300 млн рублей в зависимости от вида выпускаемой продукции", - пояснил Глеб Никитин.
Спектр продукции, при выпуске которой можно рассчитывать на получение компенсации, включает в себя геологоразведочное, сейсмическое оборудование, электродвигатели, генераторы и трансформаторы, батареи и аккумуляторы, турбины, насосы, холодильные компрессоры, электропогрузчики, лифты, станки.
Заявку на получение субсидий необходимо подать до 3 августа 2020 года.
С требованиями к заявке на участие и дополнительной информацией можно ознакомиться в данном приказе.
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