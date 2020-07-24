Информация о должниках Дзержинска и Кстова появится на подъездах домов Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" проинформирует должников Дзержинска и Кстова об их задолженности за тепло и горячую воду. На подъездах многоквартирных домов будут размещены объявления о сумме долга жителей городов за отопление и горячую воду, а также о долгах ТСЖ и управляющих компаний. Мероприятия проводятся в рамках информационной кампании "Внимание! Должник!", сообщили в пресс-службе компании.

Кроме этого будут транслироваться разъяснительные ролики о последствиях неоплаты коммунальных услуг, юридическим лицам направят письма о задолженности и о необходимости ее оплаты.

"Цель информационной кампании - обратить внимание граждан на проблему долгов за тепловую энергию, отопление и горячую воду. Наличие долга за несколько периодов – основной признак того, что документы уже могут быть подготовлены для направления в суд. И жителю лучше не затягивать с вопросами погашения задолженности, чтобы не оказаться заложником своего небрежного отношения к выполнению обязательств по своевременной оплате коммунальных услуг", – подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

В настоящее время в отношении должников-физических лиц за отопление и горячую воду действует упрощенная система судопроизводства, когда рассмотрение дела проводится без присутствия сторон. Вынесенный судебный приказ о принудительном взыскании задолженности направляется работодателю, Пенсионный фонд, во все кредитные организации (где у неплательщика может быть открыт счет), в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Помимо суммы основного долга на должников ложатся дополнительные расходы в виде пени и судебных расходов.

В отношении должников-юридических лиц компания также проводит серьезную работу. Действенным мероприятием по работе с неплательщиками является частичное и полное ограничение теплоснабжения и горячего водоснабжения. Кроме этого Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" усиливает судебную работу и ежемесячно направляет информацию о неплательщиках, в том числе ТСЖ, УК, в "Систему Профессионального Анализа Рынков и Компаний" (СПАРК). База данных СПАРК формируется многими источниками, в том числе Высшим арбитражным судом, Росстатом, вестником ЕГРЮЛ.

На сегодняшний день в числе крупнейших должников-юрлиц за тепловую энергию и горячую воду:

Дзержинск: ООО "ДУК", ООО "УК "Управдом-Центр", ООО "Автоинвест", ОАО "Мельзавод",

Кстово: ИП Ширшова Лидия Валерьевна, ТСН "Нефтехимик-11", ООО "КМД-Групп".

По состоянию на 24 июля этого года, просроченная задолженность за отопление и горячую воду физических и юридических лиц Дзержинска и Кстова перед ПАО "Т Плюс" и АО "НКС" составляет порядка 1,2 млрд рублей.