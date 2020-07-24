Пенсионеры из Канавинского района остались в июле без пенсии Общество

Пенсионеры из Канавинского района остались в июле без пенсии. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 29 июля 2020 года, ранее 8 пенсионеров, проживающих по ул.Литературная, не получили средства вовремя. Пенсия не была доставлена сотрудниками филиала ФГУП "Почта России" в Нижегородской области из-за их нахождения на больничном.

После вмешательства прокуратуры была сформирована мобильная и деньги в размере 129 тысяч рублей пенсионерам отдали.

Прокурор района внес представление об устранении нарушений законодательства. Вопрос находится на контроле прокуратуры.