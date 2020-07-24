Цветы на день рождения

Букеты из 101 розы – отличный подарок на любой праздник. Современные праздники очень сложно представить без цветов. Их дарят на свадьбы, юбилеи, на рождение малыша и просто так, чтобы сделать приятно.

Но каждый праздник предполагает определенную цветочную композицию. Согласитесь, цветы на первое свидание и букет маме на юбилей будут кардинально отличаться. При выборе цветов стоит учитывать массу нюансов, чтобы не попасть в нелепую ситуацию.

Букет на главный праздник: как выбрать?

День рождения – основной праздник, который каждый отмечает по-разному. Кто-то в этот особый день закрывается от общества и проводит его в одиночестве. Другие ждут подарков и внимания. Но те и другие не откажутся от красивого букета, который поднимет настроение и будет напоминать о счастливых минутах.

Живые цветы – подарок, который не забудется и выделится из массы других. В любое время года они способны занять центральное место. Цветы можно подарить человеку в любом возрасте. Сегодня в магазинах представлены детские букеты, мужские, предназначенные для коллеги или начальника и цветы для романтического вечера.

Количество цветов в букете

Розы – цветы, которые считаются универсальными. Букет из роз может быть разным. Например, состоять из мелких кустовых цветочков или бутонов разного цвета.

Очень часто возникают споры по поводу количеству цветок. Очень часто флористы советуют брать букеты, которые соответствуют возрасту именинника.

К примеру, если виновнику торжества исполнилось четное число лет, то стандартный букет из красных роз можно разбавить одной белой. Мужчинам на юбилей дарят то число лет, которое соответствует возрасту и если нужно, то разбавляют цветком из другой композиции. Что касается цвета, то сильной половине человечества подходит темно красный цвет. А вот дамам можно преподнести розовые или желтые цветы.

Цвет букета – основа композиции

Цвет цветов, которые составляют композицию, играет огромное значение. Мужские букеты обычно выглядят сдержанно и цветы окрашены в однотонные цвета. розы могут быть красными, бордовыми, фиолетовыми или синими.

А вот представительницам прекрасного пола можно дарить цветы любого цвета. Молоденьким девушкам подходят светлые цвета. Например, розы голубые, белые, розовые или кремовые.

Вообще, розы подходят для любого случая и любому человеку. Человек в солидном возрасте или молоденькая девушка будут рады такому подарку. Очень приятно получить огромный букет на день рождение или просто так, без повода.

Здесь представлены красивые композиции букетов, которые станут отличным подарком. Именинник оценит ваше внимание, и долгое время будет любоваться красивой и необычной композицией.

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