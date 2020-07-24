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Общество

Банк "Открытие" предложил новый способ клиентской идентификации

29 июля 2020 10:48  [74] Общество

Фото: с сайта банка "Открытие"

Банк "Открытие" предложил пользователям регистрацию в интернет-банке и мобильном приложении по номеру телефона. Теперь воспользоваться дистанционными каналами сможет любой клиент банка, вне зависимости от наличия у него банковской карты или реквизитов счетов, пояснили в пресс-службе банка.

"Для регистрации в дистанционных каналах, как правило, требуется либо наличие карты, либо реквизиты счета, договора или уникальный идентификационный номер клиента. При этом есть довольно значительное число клиентов, у которых нет карты, но которые хотели бы иметь возможность управлять своими финансами онлайн. Именно для таких пользователей мы и разработали простой и удобный сервис, которые позволяет легко и быстро пройти идентификацию с помощью данных, которые всегда под рукой", - отмечает Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка "Открытие".

Новый способ идентификации позволит "Открытию" увеличить число пользователей интернет-банка и мобильного приложения, а также нарастить проникновение дистанционного обслуживания в клиентскую базу.

Более подробно ознакомиться с возможностями дистанционного обслуживания в банке "Открытие" можно на сайте.

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