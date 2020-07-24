Глеб Никитин отчитается перед ЗС НО Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступит с отчетом о работе правительства региона в 2019 году перед депутатами Законодательного собрания. Заседание пройдет в режиме видеоконференцсвязи 30 июля 2020 года.

"Сейчас появилась возможность не только оценить итоги 2019 года, но и понять, как регион справился с новыми вызовами. Вместе с депутатами нам предстоит определить дальнейшие шаги, которые необходимо сделать в этом году. Это касается корректировок бюджета для поддержки граждан и экономики, дополнительного финансирования здравоохранения и ряда других социальных направлений", - отметил Глеб Никитин.