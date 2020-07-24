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Политика

Глеб Никитин отчитается перед ЗС НО

29 июля 2020 10:50  [332] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступит с отчетом о работе правительства региона в 2019 году перед депутатами Законодательного собрания. Заседание пройдет в режиме видеоконференцсвязи 30 июля 2020 года.

"Сейчас появилась возможность не только оценить итоги 2019 года, но и понять, как регион справился с новыми вызовами. Вместе с депутатами нам предстоит определить дальнейшие шаги, которые необходимо сделать в этом году. Это касается корректировок бюджета для поддержки граждан и экономики, дополнительного финансирования здравоохранения и ряда других социальных направлений", - отметил Глеб Никитин.

Прямая трансляция заседания начнется на сайте Законодательного собрания в 10:00, а также на официальных страницах правительства Нижегородской области в социальных сетях: https://vk.com/governmentnnov и https://ok.ru/governmentnnov, и на страницах "Стратегии развития Нижегородской области" в социальных сетях: https://www.youtube.com/channel/UCs33oGZEY_0ZVboh1h8yR9g и https://www.facebook.com/nnstrategy.

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