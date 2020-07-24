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Культура и отдых

Нижегородские школы и центры творчества организовали для детей и подростков "Летний календарь событий"

29 июля 2020 11:54  [133] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородские школы и центры детского творчества организовали для детей и подростков "Летний календарь событий". Образовательно-развлекательный проект стартовал в городе, рассказали в пресс-службе администрации.

Проект заключается в организации мероприятий для детей на базе пришкольных территорий, парков, скверов с соблюдением всех необходимых мер профилактики COVID-19.

На занятиях могут присутствовать не более семи человек в масках и перчатках, мероприятия проводятся на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции.

В проекте запланированы различные тематические занятия: "Спорт-сити", "Встречи под открытым небом", "Хореографический дебют", "В объективе – лето", "Наш бессмертный полк", "Город трудовой доблести", "Летние чтения", "С нами песня", "Пленэр-2020" и другие.

Для участия необходимо пройти по ссылкам:

Автозаводский район - https://letniy-kalendar-sob-avtoz.timepad.ru/events/

Канавинский район - https://letniy-kalendar-sob-kanav.timepad.ru/events/

Ленинский район - https://letniy-kalendar-sob-lenin.timepad.ru/events/

Нижегородский район - https://letniy-kalendar-sob-nizh.timepad.ru/events/

Московский район - https://letniy-kalendar-sob-msk.timepad.ru/events/ (мероприятия начнутся в августе, программа формируется)

Приокский район - https://letniy-kalendar-sob-priok.timepad.ru/events/

Советский район - https://letniy-kalendar-sob-sovet.timepad.ru/events/

Сормовский район - https://letniy-kalendar-sob-sorm.timepad.ru/events/

Организаторы проекта – департамент образования, управления образования районных администраций, школы и центры детского творчества, а также департамент культуры и департамент физической культуры и спорта и их подведомственные учреждения.

Кроме того, в Канавинском, Ленинском, Нижегородском, Сормовском районах при образовательных организациях откроются площадки проекта "Дворовая практика". 

Адреса площадок:

Канавинский район: ул. Движенцев, 7 (МБОУ "Школа № 75"), ул. Обухова, 52 (МБОУ "Школа № 96");

Ленинский район: ул. Голубева, 4а (МБОУ "Школа  № 91 с углубленным изучением отдельных предметов"), пр. Ленина, 42/1(клуб "Союз"), ул. Героя Самочкина, 18 (клуб "Парус"), пл.Комсомольская 10/2 (клуб "Буревестник");

Нижегородский район: ул. Володарского, 4 (МБУ ДО "ДДТ Нижегородского района" СП ЦЭВД им. Г. Маслякова);

Сормовский район: ул. Культуры, 110 (клуб "Ракета"), ул. Озерная 3 линия, 1 (клуб "Народный"), ул. Планетная, 3б (клуб "Юный корабел").

Площадки работают с 14:00 до 18:00, с понедельника по пятницу. Более подробную информацию можно будет получить в районных администрациях.

"Летний календарь событий" работает до 28 августа.

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