Голосование за талисман 800-летия стартовало в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: с сайта nizhny800.ru

Голосование за талисман 800-летия стартовало в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Нижний800.

Талисман 800-летия будет самым популярным персонажем Нижнего в 2021 году, сообщили организаторы голосования.



Голосование продлится с 29 июля по 6 августа.

Предложено несколько вариантов, можно выбрать любой. К примеру, работа Никиты Киселева с изображением "Гора и НиНо".

1. "Гор и НиНо"

"Два героя. Две реки. Две части города. Фигуры талисманов динамичны, что символизирует развитие и движение вперёд. Ленточки на рогах оленя были навеяны лентами, которые можно увидеть на Нижне-Волжской набережной. Их подвязывают на счастье к металлическим деревьям. Количество лент неслучайно, их столько, сколько и башен Кремля. А голубой цвет отсылает к рекам, на которых стоит Нижний", - рассказал автор о своем талисмане.

2. Лиза Сазанова изобразила оленя имени Олёша.

3. Наталья Кривоносова нарисовала Стрелочку и Кремленка.

"У нашего города есть символ — олень. С ним связана городская легенда, и он уже много лет живёт на гербе НН. Но кто-то говорит, что должен быть лось. Но будет олень. В общем, история старая и запутанная — я решила двигаться не по этому пути. Поэтому родились вот эти ребята — Кремлёнок и Стрелочка. В Нижнем Новгороде есть свой кремль и оставить его без внимания было нельзя. Ну а Стрелочка — это хуманизация ещё одного символического места — Стрелки, слияния Оки и Волги. Из кремля видна стрелка, а со стрелки — кремль, так и мои ребята — неразлучные друзья, которые друг без друга никуда", – рассказала Наталья Кривоносова о своей работе.

4. Также есть оленёнок-супергерой в исполнении Юлии Рябининой

5. "Стрелка" - в исполнении Ксении Близнюк.