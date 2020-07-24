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Экономика

Банк "Открытие" и Ространснадзор заключили соглашение о сотрудничестве

29 июля 2020 14:08  [61] Экономика

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Банк "Открытие" и Ространснадзор РФ заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе банка, соглашение позволит развивать партнерство банка "Открытие" с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта в части комплексного банковского обслуживания и содействовать реализации социальных программ в различных направлениях.

Документ подписали старший вице-президент банка "Открытие" Дмитрий Криштопа и руководитель Ространснадзора РФ Виктор Басаргин. Соглашение заключено сроком на год с возможностью продления.

"Банк "Открытие" имеет богатый опыт сотрудничества с государственными ведомствами. Данное соглашение станет фундаментом взаимодействия банка с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. "Открытие" предоставит сотрудникам Ространснадзора самое современное банковское обслуживание, полный спектр банковских продуктов и сервисов. Мы также будем принимать участие в организации обучающих мероприятий, семинаров, конференций и круглых столов с представителями Ространснадзора по всем актуальным вопросам, интересующим наши организации", - отметил старший вице-президент банка "Открытие" Дмитрий Криштопа.

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