Нижний Новгород украсят к Дню города за 4 млн рублей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" провел конкурс по выбору подрядчика, который займется декоративно-художественным оформлением территории Нижнего Новгорода к празднованию Дня города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выиграло нижегородское ООО "Высокая реклама". Компания выполнит предусмотренные техническим заданием работы за 4,2 млн рублей.

В ходе проведения конкурса, цена была снижена на 17% с 5,06 млн рублей. Источник финансирования: городской бюджет на 2020 год.

На улицах города планируется разместить панно (на фасаде гимназии №1), транспаранты, постеры, стационарные и мобильные флаги, а также флагштоки.

Напомним, что празднование Дня города состоится в Нижнем Новгороде 15 августа. Как сообщил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев, в основу сценария Дня города-2020 легли три основных принципа: отказ от массовых мероприятий, неполный уход в онлайн и широкий охват различных интересов.

СПРАВКА:

ООО "Высокая Реклама" зарегистрировано в 2005 году. Генеральный директор - Матвеев Алексей Николаевич. Основным видом деятельности компании является деятельность рекламных агентств. Размер уставного капитала 10 тысяч рублей.