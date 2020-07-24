Нижний Новгород украсят к Дню города за 4 млн рублей

МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" провел конкурс по выбору подрядчика, который займется декоративно-художественным оформлением территории Нижнего Новгорода к празднованию Дня города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Выиграло нижегородское ООО "Высокая реклама". Компания выполнит предусмотренные техническим заданием работы за 4,2 млн рублей.
В ходе проведения конкурса, цена была снижена на 17% с 5,06 млн рублей. Источник финансирования: городской бюджет на 2020 год.
На улицах города планируется разместить панно (на фасаде гимназии №1), транспаранты, постеры, стационарные и мобильные флаги, а также флагштоки.
Напомним, что празднование Дня города состоится в Нижнем Новгороде 15 августа. Как сообщил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев, в основу сценария Дня города-2020 легли три основных принципа: отказ от массовых мероприятий, неполный уход в онлайн и широкий охват различных интересов.
СПРАВКА:
ООО "Высокая Реклама" зарегистрировано в 2005 году. Генеральный директор - Матвеев Алексей Николаевич. Основным видом деятельности компании является деятельность рекламных агентств. Размер уставного капитала 10 тысяч рублей.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+