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Общество

Дзержинский ФОК подал в суд на Филиппа Киркорова

29 июля 2020 15:38  [103] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Филипп Киркоров

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дзержинский физкультурно-оздоровительный комплекс (Окская набережная,5А) подал в суд на российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Причина искового заявления не поясняется, однако дело размещено в разделе "Экономические споры по гражданским правоотношениям". Сумма исковых требований - 50 тысяч рублей.

Иск будет рассматриваться в арбитражном суде Москвы.

Как сообщает КП-НН, певец приезжал в Дзержинск в 2018 году, давал концерт в ФОКе. Еще одно выступление должно было состояться в 2019 году, но он отменил концерт по собственной инициативе, без уточнения причин. Поскольку договор был заключен, спорткомплекс "Ока" должен был получить с Филиппа Киркорова неустойку, но не получил.

Агентство НИА "Нижний Новгород" направило запрос в администрацию Дзержинска.

Напомним, в 2018 году в Павлове с шоу Филиппа Киркорова украли костюмы.

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