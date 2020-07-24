Контрактник нижегородской воинской части погиб, выпав из поезда Происшествия

Контрактник нижегородской воинской части погиб, выпав из движущегося эшелона в Саратовской области 28 июля 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Несчастный случай произошел на железнодорожном перегоне Екатериновка – Салтыковка. Сообщается, что военнослужащий нарушил требования безопасности.

Комиссия штаба Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.