"Работы по благоустройству "Швейцарии" должны идти в конструктивном сотрудничестве", - Артем Кавинов Политика

"Думаю, многие жители с нетерпением ждут преображения парка "Швейцария", который обещает стать одним из красивейших мест города, своего рода "точкой притяжения" нижегородцев. И просто безучастно смотреть, как парк приходит в запустение, – это сомнительная позиция, которая не имеет никакого отношения к проявлению заботы и любви к своему родному городу", - считает депутат Госдумы РФ Артем Кавинов, комментируя протестные акции у парка.

"Нужно понимать, что благоустройство не будет проходить в закрытом или тайном формате. Общественный контроль - и депутатский, и муниципальный - никто не отменял. "Швейцария" - это масштабный объект, и, конечно, важно, чтобы все предусмотренные проектом работы были выполнены на 100 процентов, с соблюдением необходимых требований", - добавил он.

Артем Кавинов также считает, что работа должна идти в конструктивном сотрудничестве, а не в противостоянии.

"Иначе, как в той крыловской басне, "выйдет только мука", и достичь успешного результата будет очень сложно", - резюмировал Артем Кавинов.