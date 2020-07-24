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Происшествия

Иномарка с водителем и пятью пассажирами опрокинулась в кювет под Семеновом: один в коме

30 июля 2020 09:31  [97] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Иномарка с водителем и пятью пассажирами опрокинулась в кювет в Семеновском районе 29 июля 2020 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 23:10 на 7 км дороги Семенов – Хахалы. Неопытный 22-летний водитель (стаж 8 месяцев) в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Daewoo Nexia и не справился с управлением.

В результате, четыре человека, включая самого водителя, были госпитализированы: 22-летний молодой человек с сотрясением мозга, 19-летняя девушка и 22-летний молодой человек с травмами шеи, 19-летний молодой человек с черепно-мозговой травмой (сейчас находится в коме), еще двое 21-летних молодых людей отпущены после осмотра.

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